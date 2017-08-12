Крупнейший в Украине паспортный сервис начал работу в Киеве

Центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек

В субботу, 12 августа, в Киеве в тестовом режиме открыли крупнейший в Украине паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Документ".

Сервис открылся на третьем этаже универмага "Украина", который расположен на площади Победы.

Площадь сервиса составляет 1400 квадратных метров. Для приема документов, фотографирования и снятие биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций.

Получить готовые документы граждане смогут в девяти окошках выдачи.

Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек.

Напомним, жители Донбасса и Крыма получат биометрические паспорта после спецпроверки.