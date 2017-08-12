Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Количество постов на государственной границе будет увеличено

Количество постов на государственной границе будет увеличено

Количество постов на государственной границе будет увеличено
Фото: dpsu.gov.ua

Основное внимание Госпогранслужбы направлено на участки общей границы с Россией, Беларусью и "ПМР"

12.08.17 203
000

Государственная пограничная служба намерена увеличить количество постов на государственной границе.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал глава ведомства Петр Цигикал.

"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", - сказал он.

Цигикал отметил, что на сегодняшний день расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров, что усложняет работу по охране границы.

На сегодняшний день основное внимание Госпогранслужбы направлено на участки общей границы с Россией, Беларусью и приднестровский участок государственной границы.

Напомним, границу на Закарпатье будут патрулировать беспилотники.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Утвержден перечень учебных программ для внешкольных заведенийУкраина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве ХансенС начала года в Украине пресекли 12 попыток продажи детей

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 10123
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 13027
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 4669
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2247
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 9697
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 8720
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1850
  1. В Генпрокуратуре пояснили, как Саакашвили может въехать на территорию Украины 4521 / 5027
  2. Крылатые рекорды. 7 примечательных птиц, живущих на реках Украины 3655 / 4110
  3. NASA обнародовало первый снимок Земли с Луны 3481 / 4071
  4. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 3474 / 29516
  5. В МинВОТ сказали, куда могут долететь ракеты РФ из оккупированного Крыма 3207 / 3721
  6. Первая плазменная ракета готова к испытаниям 3062 / 3718
  7. В Киеве горит многоэтажка, погибли три человека 2092 / 2230
  1. Крылатые рекорды. 7 примечательных птиц, живущих на реках Украины 20 / 4110
  2. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 15 / 2351
  3. Президент в маске. Куда приведут Порошенко мачизмы в духе Путина 15 / 1496
  4. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 13 / 1612
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 12 / 2369
  6. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 12 / 22000
  7. В МинВОТ сказали, куда могут долететь ракеты РФ из оккупированного Крыма 11 / 3721
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.