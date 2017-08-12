Армии передано почти 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, - Порошенко

За три года госконцерн "Укроборонпром" передал украинской армии почти 16 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Украинская армия стала сильнее почти на 16 тыс. единиц военной техники и вооружения благодаря Государственному концерну Укроборонпром, - написал он.

При этом на сайте концерна отмечается, что предприятия-участники Укроборонпрома передали 15 903 единицы вооружения и военной техники для украинской армии.

В частности, с июля 2014 по июль 2017 года, в украинскую армию поступило 5 281 единица новой и модернизированной техники, 7 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

Среди нового и модернизированного ВВТ большинство составляет ракетно-артиллерийское вооружение, а также ракеты и боеприпасы - 1 061 ед. и 2 613 ед. соответственно.

Военные также получили 1 277 новых и модернизированных систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и средств связи, 295 единиц бронетехники, артиллерии и специальной техники, а также 35 единиц авиационной техники и оборудования.

Напомним, президент одобрил шефство местных властей над воинскими частями.