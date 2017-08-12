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Главная » Страна » В зоне АТО найдено тело погибшего два месяца назад подполковника Нацгвардии

В зоне АТО найдено тело погибшего два месяца назад подполковника Нацгвардии

В зоне АТО найдено тело погибшего два месяца назад подполковника Нацгвардии
Александр Бойко / Фото: twitter.com/Artem_Shewa

Александр Бойко погиб 3 июня в бою под Попасной

12.08.17 431
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Тело командира разведывательной группы отдельного отряда спецназначения "Вега-Запад" 50-го полка Национальной гвардии полковника Александра Бойко найдено и доставлено в Северодонецк. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в Twitter.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной спецназ полковника Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", – написал Шевченко.

В комментарии Громадському радіо руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко отметил, что это не была передача тела со стороны боевиков, тело полковника нашли представители поисковой группы: "Его нашли в "зеленке". Вероятно там, где он погиб", – сказал Олег Котенко.

Ранее сообщалось, что 20 июня стало известно, что полковник Бойко пропал без вести во время выполнения боевого задания в результате боевого столкновения на Луганщине.

Вскоре жена 35-летнего командира разведки, подполковника Александра Бойко Светлана заявила, что ей известно об обстоятельствах исчезновения Бойко возле Золотого в Луганской области. Она отрицала, что ее муж исчез. "Он не исчез, его оставили на поле боя тяжело раненным", – сказала Светлана.

"Спецгруппа под командованием 35-летнего Александра Бойко, по предварительным данным, попала в засаду вблизи Золотого Луганской области. В ходе обстрела командир разведки получил многочисленные ранения. И уже более 10 дней от Александра нет никакой вести", – заявляли в ВСУ.

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