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Главная » Страна » "Дыру" в оборонном бюджете в 6,1 млрд грн обнаружила ГПУ

"Дыру" в оборонном бюджете в 6,1 млрд грн обнаружила ГПУ

"Дыру" в оборонном бюджете в 6,1 млрд грн обнаружила ГПУ
Генпрокуратура / Фото: Обозреватель

Сумма задолженности составляет 11% годового финансирования

12.08.17 89
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Генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое – на 2,4 млрд грн. Таким образом, она достигла рекордной суммы - более 6,1 млрд грн. Об этом сообщает пишет DT.UA.

Соответствующие данные приводятся в письме генпрокурора Юрия Луценко премьер-министру Владимиру Гройсману, направленном им в середине июля в Кабинет министров.

Сумма задолженности составляет 11% годового финансирования. При этом, просроченная задолженность достигла 755 млн гривен.

У предприятий концерна Укроборонпром такая задолженность перед Минобороны составила 1,6 млрд гривен, а просроченная задолженность - 335 млн гривен.

Напомним, по результатам проверок службы внутренней безопасности Укроборонпрома было отстранено 25 руководителей государственных предприятий.

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