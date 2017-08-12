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Главная » Страна » В большинстве пассажирских вагонов нет кондиционеров, – Укрзализныця

В большинстве пассажирских вагонов нет кондиционеров, – Укрзализныця

В большинстве пассажирских вагонов нет кондиционеров, – Укрзализныця
Фото: 112.ua

Перевозчик советует пассажирам с заболеваниями брать в поездку воду и лекарства

12.08.17 63
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62% пассажирских вагонов в Украине не оборудованы системой кондиционирования воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Учитывая аномальную жару, возможен дискомфорт во время путешествия. Призываем пассажиров избегать длительного пребывания на солнце перед путешествием, при наличии хронических заболеваний обязательно иметь при себе привычные лекарства, рекомендованные врачом, употреблять достаточное количество воды, а в случае ухудшения самочувствия немедленно обращаться к проводникам", – рекомендует перевозчик.

Летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагонов, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 38% – это 1168 вагонов. Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно.

"Путешествие в плацкарте, не оборудованном кондиционером, менее комфортное, но оно имеет и соответствующую стоимость. Более того, существует объективная причина такой ситуации с пассажирским подвижным составом – невыполнение статьи 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте". Согласно этому закону строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения должно осуществляться в установленном порядке за счет средств государственного бюджета. За период независимости Украины из госбюджета средства на обновление подвижного состава не выделялись", – объяснили отсутствие кондиционеров в УЗ.

За последние 25 лет приобретено 583 вагона за собственные средства Укрзализныци. Работа по обновлению парка началась с конца прошлого года и продолжается сейчас.

"В этом году ОАО "Укрзализныця" обновит парк пассажирских вагонов на 203 единицы. Из них будет закуплено 50 новых вагонов и 153 единицы – модернизировано капитально-восстановительным ремонтом. Причем все модернизированные и приобретенные вагоны уже оборудованы системами кондиционирования воздуха", – подчеркнули в компании.

Также УЗ предупредила о возможных задержках поездов из-за применения ограничения скорости из-за перегрева путей. С начала августа было применено около 350 таких ограничений.

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