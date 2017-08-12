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Главная » Страна » АТО: враг обстрелял жилые кварталы Новолуганского
АТО: враг обстрелял жилые кварталы Новолуганского
Фото: 112.ua
Ситуация в Донбассе

АТО: враг обстрелял жилые кварталы Новолуганского

Большую активность боевики проявляют ночью

12.08.17 11
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Сегодняшний день не принес серьезных изменений в ситуацию в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В светлое время суток российско-оккупационные группировки традиционно минимизировали обстрелы наших позиций, а ночью – продолжили применять минометы различных калибров.

На луганском направлении около 01:00 12 августа боевики выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по украинским укреплениям неподалеку Крымского.

На приморском направлении враг применил гранатомет и 82-миллиметровый миномет у Павлополя.

На донецком направлении преступники обстреляли наш опорный пункт в окрестностях Невельского из крупнокалиберного миномета, гранатомета и стрелкового оружия.

Все попытки навязать украинскому подразделениям долговременное огневое противостояние силы АТО жестко пресекали прицельным огнем.

Кроме того, сегодня преступники, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз поставили под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Около 5:30 во время обстрела наших позиций в районе поселка Новолуганское, что вблизи Светлодарска, под огонь боевиков попали жилые кварталы. В результате обстрела из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в одном жилом доме была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, посечены осколками стены, забор и автомобиль. Лишь чудом в доме не произошел пожар из-за возгорания газа, который струился из поврежденной трубы. Никто из жильцов дома не пострадал.

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