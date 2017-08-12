Количество детских спортшкол в Украине с 1991 года сократилось на 13%

С момента обретения Украиной независимости количество детско-юношеских спортивных школ сократилось на 13% – с 1500 до 1293. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта, передает 112 Украина.

В 1991 году в Украине функционировали 1 500 ДЮСШ со средней наполняемостью 473 воспитанника, а по состоянию на 1 января 2017 года функционируют 1 293 ДЮСШ с наполняемостью 382 воспитанника.

При этом с 1997 года сеть спортивных школ начала расти и достигла своего максимума в 2009 году – 1 697 спортшкол со средней наполняемостью 427 воспитанников.

А вот с 2011 года количество ДЮСШ уменьшалось: 1687, потом на 15 меньше, в следующем году – 8 меньше, на 25, на 3 и, наконец, на 73 меньше в 2016 году по сравнению с предыдущем годом.

Из 1293 ДЮСШ, функционировавших по состоянию на 1 января 2017 года, 1 017 являются коммунальными, 257 – частными и 19 – государственными.

В Минспорте отмечают, что уменьшение количества спортшкол связано с прекращением в 2015 году деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, предоставлявшего финансовую поддержку 565 ДЮСШ.

Также в министерстве объясняют уменьшение в последние годы количества спортшкол аннексией Крыма Россией и проведением антитеррористической операции на востоке страны.

Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет в 1991 году составляло 8,5 млн человек, а на 1 января 2017 года – 4,1 млн человек.

Министерство констатирует, что 11-12% детей данной возрастной категории занимаются в спортшколах.