В зоне АТО погиб украинский воин, двое ранены, еще шестеро получили боевые травмы

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие

Ситуация в районе проведения АТО на протяжении прошлых суток характеризуется как стабильная, без тенденции к обострению.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные группировки принципиально не уменьшают количество обстрелов наших позиций, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных сил Украины.

Так, вчера вечером на Приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям неподалеку Водяного, получая при этом жесткий ответ.

В результате этого противостояния один украинский боец ​​погиб, один получил ранения.

Кроме того, уже ночью бандиты применили миномет калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.

На Донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались наши опорные пункты в Опытном. А по шахте Бутовка били из вооружения БМП.

На Луганском направлении обстрелов за сутки было больше. Вечером дважды из пулеметов противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра преступники накрывали наших бойцов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое - ранены, еще шестеро получили боевые травмы.