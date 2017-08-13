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Ситуация в Донбассе

Гройсман поблагодарил строителей за восстановление Донбасса

Гройсман поблагодарил строителей за восстановление Донбасса
http://kmv.gov.ua/

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник строителей

13.08.17 185
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Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Об этом сообщается на  Правительственном портале.

Глава правительства отметил, что строительная отрасль является одним из важнейших участков национальной экономики.

"В условиях возобновления экономического роста и капитального строительства в стране, а также проведения структурных реформ и реализации инфраструктурных проектов отрасль обеспечивает тысячи людей рабочими местами, пополняет государственный и местные бюджеты, содействует развитию населенных пунктов и, как следствие, осовременивает нашу жизнь", - подчеркнул Гройсман.

При этом премьер заявил о необходимости модернизировать строительную отрасль, укрепить ее текущими и стратегическими инвестиционными проектами, усилить производственную энергоэффективность и повысить уровень безопасности для жизни и здоровья человека.

"Однако все эти начинания невозможны без самоотверженного труда наших строителей, которые уже давно завоевали высокий авторитет профессионалов как в родной стране, так и за рубежом", - отметил премьер-министр.

Отдельно глава правительства выразил благодарность украинским строителям, которые пришли на помощь пострадавшим от боевых действий населенным пунктам Донбасса и восстанавливают инфраструктуру, автомобильные дороги, жилые помещения, школы, больницы, чтобы жизнь наших граждан была комфортной.

Напомним, в Украине начали больше строить.

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