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Главная » Страна » На западную Украину надвигаются шквалы, грозы, град

На западную Украину надвигаются шквалы, грозы, град

На западную Украину надвигаются шквалы, грозы, град
web-foto.ru

В Закарпатье ожидается подъем уровня воды в реках

13.08.17 364
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ожидаемых в воскресенье в западных областях страны грозах, сильных дождях, граде и шквалах 17-22 м/с.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

"По сообщению Укргидрометцентра, 12 августа и в течение суток 13 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью с 12-го и в течение 13 августа в связи с ожидаемыми сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) и в бассейнах рек Уж и Латорица (Закарпатская область) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 1,0 м в пределах русел. 

"На горных притоках Днестра и на малых водотоках Закарпатской области возможно формирование быстротекущих локальных дождевых паводков с резкими колебаниями уровней воды. В местах прохождения сильных ливней вероятно формирование значительного местного и силового стока, возможно образование селевых потоков", - предупреждает ГСЧС.

Напомним, 22 июля в столице была самая теплая за 137 лет ночь.

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