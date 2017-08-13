В Украине все больше нарушают права журналистов

В июле текущего года в Украине зафиксировано 28 случаев нарушений свободы слова и прав журналистов. Это наибольшее количество нарушений с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба Института массовой информации.

Так, в июле зафиксировано наибольшее количество избиений журналистов, которые произошли с начала года - 6 случаев.

По данным мониторинга, в январе в целом было зафиксировано 15 случаев нарушений свободы слова в Украине, в феврале - 21, в марте - 16, в апреле - 26, в мае - 24, в июне - 20.

"В июле наибольшее и одинаковое количество нарушений зафиксировано в двух категориях - "избиение, нападения" и "препятствование законной журналистской деятельности" - по 6 соответственно. Количество избиений журналистов в июле выросло по сравнению с предыдущими месяцами (июнь - 3, май - 3, апрель - 1, март - 1, февраль - 1, январь - 0). Случаи нападений и избиений произошли в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, в Виннице, Николаеве и Черкассах", - сообщает ИМИ.

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Нарушения свободы слова и прав журналистов в июле ИМИ зафиксировал в 15 областях Украины. В частности, лидером таких нарушений в этом месяце стали Киев, Николаевская область и Волынь, где зафиксировано по 4 случая соответственно.

Нарушали в июле право журналистов на профессию, согласно мониторингу ИМИ, частные лица, правоохранители, местная и центральная власть, хакеры, представители судебной ветви власти и коммунальных предприятий.

Количество препятствований по сравнению с июнем немного уменьшилось (июнь – 10, май - 9, апрель - 8, март - 3, февраль - 7, январь - 5). В то же время эта категория с начала года остается лидером по нарушениям свободы слова.

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Из шести случаев препятствования три произошли в Николаеве, где представители власти толкали журналистов, не пускали в кабинет, возмущались присутствием СМИ в сессионном зале.

Кроме того, в июле ИМИ зафиксировал 5 случаев угроз, 4 случая интернет-давления, по 2 случая ограничения доступа к публичной информации и политического давления. Также зафиксированы по 1 случаю повреждения имущества журналистов и судебных исков против СМИ.