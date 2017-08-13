Участники одесского ЛГБТ-прайда не смогли пройти весь запланированный маршрут из-за протестов противников движения.

Об этом сообщает местный сайт 048.ua.

Колонна прошла от Воронцовского дворца до Дюка, и дальше не смогла двигаться, потому что противников парада сдерживал кордон правоохранителей.

Участники прайда объявили сидячий протест из-за того, что полиция не смогла обеспечить безопасное движение по Приморскому бульвару.

Попавшие в загражденную часть радикально настроенные граждане фактически не дали завершить парад, хотя до драки также дело не дошло.

"ЛГБТ прайд закончился. Не дошли активисты до горсовета, вывозят автобусами", - написал журналист "Радио свобода" Михаил Штекель в Тwitter.

Когда участников прайда начали вывозить, его противники разошлись.