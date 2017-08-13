В Донбассе неспокойно

В течение сегодняшнего дня ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Не спадает напряжение и в районе Авдеевской промзоны. Здесь днем боевики почти 2 часа обстреливали наши укрепления из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В ответ бойцы АТО плотным огнем заставили противника придерживаться тишины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, днем незаконные вооруженные формирования дважды били из 82-миллиметровых минометов по нашим укреплениям в районе Чермалыка, что на Приморском направлении. Также боевики открывали огонь возле поселка Широкино.

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На Луганском направлении около часу ночи преступники выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в Троицком.

Напомним, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Погиб украинский воин, двое ранены, еще шестеро получили боевые травмы.