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Главная » Страна » "Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет

"Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет

"Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет
Фото из открытых источников

Емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет

13.08.17 1089
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Госпредприятие "Антонов" составило маркетинговый план, предусматривающий выпуск 70 самолетов в течение ближайших пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Согласно маркетинговому плану, емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет. Поэтому ГП "Антонов" планирует поставить в течение 5 лет 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Также ГП "Антонов" имеет планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2015 года Кабинет министров Украины передал "Антонов" в состав ГК "Укроборонпром".

Войдя в состав ГК "Укроборонпром"  ГП "Антонов" в первую очередь выполнил задачу импортозамещения российский составляющих в производстве своей техники. В частности, в 2015 году в производстве самолета АН-178 доля комплектующих из России составляла 41%, а уже в 2016 году предприятие полностью отказалось от комплектующих этой страны, перейдя на узлы и агрегаты других поставщиков.

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