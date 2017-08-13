Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Пророссийские бандиты на Донетчине обстреляли жилые кварталы Марьинки из запрещенных минометов.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе (СЦЦК) сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Боевики открыли огонь по Марьинке 13 августа около 6.30.

"По домам местных жителей НВФ ОРДО стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 82 мм минометов и автоматических гранатометов. Вследствие попадания одной из мин повреждена крыша и посечены стены приусадебного здания у жилого дома по улице Шевченко. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона осуждает действия боевиков относительно применения запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

В СЦКК считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Напомним, силы АТО ответили огнем на провокации боевиков под Авдеевкой.