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Главная » Страна » Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки
Ситуация в Донбассе

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки
Фото: azov.press

Под угрозой оказались жизни мирных жителей

13.08.17 22
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Пророссийские бандиты на Донетчине обстреляли жилые кварталы Марьинки из запрещенных минометов.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе (СЦЦК) сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Боевики открыли огонь по Марьинке 13 августа около 6.30.

"По домам местных жителей НВФ ОРДО стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 82 мм минометов и автоматических гранатометов. Вследствие попадания одной из мин повреждена крыша и посечены стены приусадебного здания у жилого дома по улице Шевченко. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона осуждает действия боевиков относительно применения запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. 

В СЦКК считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Напомним, силы АТО ответили огнем на провокации боевиков под Авдеевкой.

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