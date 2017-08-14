Национальный цирк и киностудию Довженко выставят на продажу, – СМИ

Приватизации подлежат также цирки в Харькове, Днипре, Одессе, Кривом Роге и Львове

В перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации, вошли Национальный цирк и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Об этом сообщает ZN.UA.

Так, по данным издания, пока указанный перечень насчитывает всего 893 госпредприятия, однако впоследствии их количество возрастет почти до 4 тысяч.

"По нашей творческой линии в звенящей цепочке таких предприятий, например, Национальный цирк Украины (и еще шесть украинских госцирков). А также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов", - говорится в материале.

Кроме того, приватизации подлежат цирки в Харькове, Днипре, Одессе, Кривом Роге и Львове.

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Как отмечается, приватизация этих учреждений является якобы одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ.

В то же время продажа объектов с национальным статусом является юридически и политически сложным процессом.

Напомним, Кабмин хочет получить от приватизации по 17,1 млрд грн в ближайшие два года.