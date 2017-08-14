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Ситуация в Донбассе

Ученый прогнозирует масштабную экологическую катастрофу в Донбассе

Ученый прогнозирует масштабную экологическую катастрофу в Донбассе
UNIAN

Всему виной – затопленные шахты

14.08.17 53
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Закрытие угольных шахт в Донбассе угрожает масштабной экологической катастрофой.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев.

"Отказавшись от закупок угля с той территории, мы сделали экономически невыгодными большинство их шахт. Это усложнило ситуацию в экологическом плане. И эти проблемы на Донбассе сегодня одинаковы для обоих сторон. Но сам донбасский регион минимум лет 30 является крупной экологической аномалией, даже если брать мировые масштабы. Здесь постоянно были запредельные нормативные загрязнения воды, почвы и приземной атмосферы. Раньше даже это относительно равновесное состояние держалось на том, что уровень подземных вод сдерживался шахтами на безопасной глубине. Верхняя зона пород была не перенасыщена водой (прудами, шахтными водами)", - рассказывает ученый.  

При этом, по его словам, когда сегодня активно сокращается или не происходит добыча угля - по обе стороны - начался подъем уровней с глубины наверх.  

"Ранее эта проблема была локальной, так как шахты закрывались потихоньку. Были точечные подтопления в Краснодоне, в Донецке, в Стаханове, так как поверхность за счет выемки угля опустилась от 2 до 7 метров. А теперь, воды возвращаются на прежний уровень", - говорит Яковлев.  

По его словам, последствия от выхода вод на поверхность могут быть ужасные: глубокозалегающая соленая вода выйдет на поверхность, заболачивая и засаливая местность.

"Мы получим присивашье. Но это не все. Дело в том, что когда вынимали уголь из пластов, образовались трещины. И теперь они заполняются водой, порода раскисает и становится слабее. В таким местах грунт осядет дополнительно. А почти половина городов Донбасса стоит на таких территориях. Начнут трещать дома и рваться водопроводно-канализационные и газопроводные трубы. Но и это не все. Добыча угля сопровождается выходом газа. Он начинает бежать по трещинам, по ослабленным зонам. Уже бывали случаи, когда бабушка пошла в подвал, спичкой черкнула, и все...", - предупреждает ученый.  

За всю историю в Донбассе извлечены на поверхность примерно 10 миллиардов метров кубических пород и угля.  

"Что в итоге? Уголь взят, а породы ссыпаны в терриконы. Их примерно полторы тысячи, более трёхсот из них горят. Но с новыми рисками перестройки породного массива, когда поднимаются вода и газ, ситуация становится катастрофической. Что такое газ для горящего террикона? Взрыв. Что такое вода для горящего террикона? Пар и взрыв. Такие эпизоды были единичными, теперь могут стать массовыми. Это практически все углепромышленные города - около 90 населенных пунктов", - рассказал Евгений Яковлев.  

Напомним, Минэкологии составило рейтинг предприятий, сильнее всего загрязняющих окружающую среду.

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