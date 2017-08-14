Дорога между Киевом и Белой Церковью может стать концессионной

Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь.
Об этом и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил на своей странице в Facebook.
"Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь", - написал Новак.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укравтодор с 1 августа будет все закупать через ProZorro
Кроме того, он отметил, что в этом году увеличились объемы ремонтов дорог и изменился подход к ним.
"Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас мы перешли к проведению ремонтов по маршрутному принципу, что позволило стимулировать экономическое развитие целых регионов страны", - заявил Новак.
Напомним, Омелян объяснил 900% надбавки к зарплате главы Укравтодора.