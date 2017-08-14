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Главная » Страна » Дорога между Киевом и Белой Церковью может стать концессионной

Дорога между Киевом и Белой Церковью может стать концессионной

Дорога между Киевом и Белой Церковью может стать концессионной
Славомир Новак / newsbalt.ru

Новак заявляет, что Укравтодор перешел к ремонтам по маршрутному принципу

14.08.17 269
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь.

Об этом и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил на своей странице в Facebook.

"Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь", - написал Новак.

Кроме того, он отметил, что в этом году увеличились объемы ремонтов дорог и изменился подход к ним.

"Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас мы перешли к проведению ремонтов по маршрутному принципу, что позволило стимулировать экономическое развитие целых регионов страны", - заявил Новак.

Напомним, Омелян объяснил 900% надбавки к зарплате главы Укравтодора.

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