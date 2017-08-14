Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинские хирурги провели сложнейшую операцию на мозге

Украинские хирурги провели сложнейшую операцию на мозге

Украинские хирурги провели сложнейшую операцию на мозге
Иллюстративное фото

Пациента сразу перевезли из операционной в общую палату

14.08.17 412
000

Врачи Киевского института нейрохирургии имени академика Ромоданова успешно провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге.

Об этом сообщает ТСН.

По словам медиков, сначала была создана компьютерная модель опухоли, которая дала возможность с точностью до 0,5 мм определить ее расположение. 

Уникальность этой операции, по словам врачей, заключается в соединении сразу трех технологий: эндоскопии, то есть трубки, которая дает возможность добраться до самых сложных зон; компьютерной навигации и лазера, чтобы убрать опухоль. Украинские врачи первыми в мире соединили эти технологии.  

"Пока эти технологии не совмещал ни один хирург в мире. Результат даже превзошел ожидания. Крови во время операции фактически не было. Благодаря чему пациента сразу перевезли из операционной в общую палату", - говорится в сюжете.

Напомним, с 2018 года медучреждения будут отчитываться за благотворительные взносы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжитьМедицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академиюПять лет спустя. 10 технологий, которые скоро будут править миром

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 31358
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 5785
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4546
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 6316
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3213
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 4320
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2155
  1. Бывший зять Манафорта передал следователям документы на тестя, - СМИ 4749 / 5497
  2. Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя 4632 / 5650
  3. "Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет 2302 / 2837
  4. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 1793 / 5033
  5. Стоимость Bitcoin превысила $4000 1583 / 1884
  6. Открыть Европу. 12 стран ЕС, где вы при желании можете обосноваться 1453 / 2140
  7. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 1389 / 4320
  1. Сегодня - Международный день левши 25 / 753
  2. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 24 / 5033
  3. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 11 / 31358
  4. Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя 11 / 5650
  5. Бывший зять Манафорта передал следователям документы на тестя, - СМИ 11 / 5497
  6. В Киеве пустят по маршруту старинный экскурсионный травмай 8 / 1415
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Львов — Чоп 8 / 1710
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.