Украинские хирурги провели сложнейшую операцию на мозге

Врачи Киевского института нейрохирургии имени академика Ромоданова успешно провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге.

Об этом сообщает ТСН.

По словам медиков, сначала была создана компьютерная модель опухоли, которая дала возможность с точностью до 0,5 мм определить ее расположение.

Уникальность этой операции, по словам врачей, заключается в соединении сразу трех технологий: эндоскопии, то есть трубки, которая дает возможность добраться до самых сложных зон; компьютерной навигации и лазера, чтобы убрать опухоль. Украинские врачи первыми в мире соединили эти технологии.

"Пока эти технологии не совмещал ни один хирург в мире. Результат даже превзошел ожидания. Крови во время операции фактически не было. Благодаря чему пациента сразу перевезли из операционной в общую палату", - говорится в сюжете.

Напомним, с 2018 года медучреждения будут отчитываться за благотворительные взносы.