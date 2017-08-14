В зоне АТО ранены двое бойцов

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие

На протяжении прошлых суток, 13 августа, в районе проведения АТО количество обстрелов со стороны боевиков не уменьшилось.

Наиболее горячо было на Донецком направлении – в районе Авдеевской промзоны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Здесь, с 18 часов и до полуночи, боевики практически не прекращали обстрелы наших опорных пунктов с минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов получил ранения один украинский боец", – говорится в сообщении.

Вечером под огнем оказались украинские укрепления неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского.

"В ответ почти на каждый обстрел противника силы АТО накрывали боевиков плотным огнем", – подчеркивают в штабе.

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На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования сконцентрировали огневую активность возле Крымского. "Только за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали наши позиции вблизи этого поселка из 120-миллиметрового миномета и гранатометов различных систем", – сообщили в штабе.

На Мариупольском направлении, согласно сообщению, боевики вечером открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие. Двое украинских бойцов получили ранения", – подытожили в штабе АТО.

Напомним, 586 тысяч украинцев в зоне АТО полтора года не получают пенсии, - ООН.