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Новости компаний Ежегодная образовательная конференция в рамках Международной Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days — Innovation Business Forum by KFI

<span class="label">Новости компаний</span> Ежегодная образовательная конференция в рамках Международной Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days — Innovation Business Forum by KFI

Осталось всего несколько недель до насыщенной образовательной конференции Innovation Business Forum by KFI, которая пройдет с 31 августа по 3 сентября в рамках масштабной Международной Недели моды  Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Этот форум станет юбилейным — уже 5-тым по счету. Размах  новой конференции впечатляет с каждым годом. На одной сцене выступят представители топовых украинских компаний: Good Wine, UkraineInvest, Odgers Berndtson Ukraine, Milavitsa, а также зарубежные гости из Academy of Art University и многие другие.

14.08.17 17
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Innovation Business Forum by Kiev Fashion Institute — это образовательная платформа нового формата для молодых предпринимателей из разных отраслей и сфер бизнеса, которая предоставит участникам бесценную возможность позаимствовать опыт у профессионалов рынка, завести больше новых и полезных контактов. Основной целью конференции является организация нетворкинга для участников, спикеров и гостей.

Анна Рымарь, координатор проекта Kiev Fashion Institute:

«Мы всегда очень близко общаемся с гостями форумов, нашими студентами и спикерами, благодаря чему понимаем, что их интересует и какие знания они хотят получить.  На конференции приходят люди не только из мира fashion. Поэтому мы решили сделать форум для представителей разных отраслей. Мы уверены, что Innovation Business Forum by KFI поможет начинающим игрокам индустрии в новых продвижениях, а профессионалы смогут найти нестандартные подходы к ведению и развитию своего бизнеса в Украине и за ее пределами».


В этот раз конференция будет разделена на 4 тематических части:

 

  • Business

 

Куратором станет Яна Ибрагимова, основательница public administration school CAPS, партнёр ISAIA, партнёр Billionaire.

 

  • Fashion

 

Ментор этого дня  Дарья Шаповалова, основатель Kiev Fashion Institute, медиа ресурса FW-DAILY, соучредитель международного агентства More Dash, креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Дарья Шаповалова, основатель Kiev Fashion Institute, медиа ресурса FW-DAILY, соучредитель международного агентства More Dash, креативный директор

Mercedes-Benz Kiev Fashion Days:

"Наш следующий форум будет еще масштабнее всех предыдущих. Мы решили сконцентрироваться на теме бизнеса. Innovation Business Forum by KFI будет состоять из четырех частей: business, digital, fashion, marketing. Мы стремимся к тому, чтобы дать еще больше качественных бизнес-знаний своей fashion-аудитории, поскольку видим спрос на эту информацию, видим профессиональный рост наших студентов, а значит, и контент форума должен становиться сложнее и разнообразнее. Выступать со сцены Innovation Business Forum by KFI как всегда, будут профессионалы украинского рынка и зарубежные гости. Форум, который мы готовимся провести в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days будет самым большим образовательным событием в сфере fashion бизнеса и инноваций".

 

  • Marketing

 

Кураторами дня станут Валерия Жук и Надежда Табанюк  — основатели маркетингового агентства —  Quadrate 28.

Надежда Табанюк и Валерия Жук, менторы Marketing Day:

«В рамках форума мы будем кураторами Marketing Day.  2 сентября вы узнаете, чему fashion бизнес может поучиться  у других сфер. Мы пригласили очень интересных спикеров, известных маркетологов и владельцев бизнеса, которые на примере своих кейсов будут показывать, как теоретически это могло бы сработать в модном бизнесе. Спикеры будут мотивировать гостей делиться своими вопросами, чтобы сразу после лекции получить ответ от профессионалов. Fashion эксперты — это круто, ты всегда к ним можешь обратиться. Но настоящая ценность — услышать мнение и советы от экспертов из других отраслей».

 

  • Digital

 

Куратор дня Нина Левчук  — руководитель Google Marketing Solutions в Центральной и Восточной Европе.

Слава Авраменко, исполнительный директор Kiev Fashion Institute и медиа ресурса FW-DAILY :

«Позвав представителей из других сфер бизнеса, мы хотели создать нетворкинг, которого явно не хватало раньше. Для того, чтобы все смогли обменяться опытом, полезной инсайдерской информацией и самыми болезненными проблемами своей индустрии. Так как фэшн-индустрия в Украине достаточно молода, мы уверены, что общение и заимствование опыта у других, более устоявшихся сфер, будет очень важным фактором для построения новой культуры бизнеса на украинском модном рынке».

В общей сложности весь Форум будет длиться 4 дня, в течение которых пройдет более 25 лекций на актуальные темы из digital, бизнес, fashion, маркетинг индустрий.

Следите за обновлениями информации на официальном сайте Kiev Fashion Institute:

http://kievfashioninstitute.com и на сайте форума: http://kievfashionforum.com/

С программой форума можно ознакомиться по ссылке: http://kievfashionforum.com/

Фото доступы по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0B0ZSPeCgTMMIT3BZendBNVNNdXM

Место проведения: КВЦ “Парковый”, Парковая дорога, 16А

Официальный сайт MBKFD: mbfwkiev.com

Facebook: @MercedesBenzFashionWeekKiev

Instagram: @mbfwkiev

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