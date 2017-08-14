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В этот день два с половиной века назад Екатерина II издала манифест о ликвидации Запорожской Сечи

В этот день два с половиной века назад Екатерина II издала манифест о ликвидации Запорожской Сечи
Картина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (Илья Репин)

Довольно быстро императрица поняла собственный просчет и начала привлекать казаков назад

14.08.17 91
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В этот день в 1775 году (по ст. стилю 3 августа) появился царский манифест Екатерины II о ликвидации Запорожской Сечи.

"Сечь Запорожская, - объявлялось в нем, - вконец уже разрушена с истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков..."

Запорожцы обвинялись в том, что вопреки воле царского правительства осваивали земли на территории Новороссийской губернии и Северного Причерноморья, принимали на Запорожье "без разбора... людей всякого сброда, всякого языка и всякой веры", напоминает "Укринформ".  

Главной же причиной ликвидации Сечи была, прежде всего, внутренняя политика царизма, направленная на укрепление собственного абсолютизма.  

После ликвидации гетманства в 1764 году в Украине единственным краем, где еще действовало своеобразное военное и административно-территориальное самоуправление, оставалось Запорожье - место сосредоточения недовольных жестоким феодальным гнетом, а запорожские казаки представляли собой, как указано в том же манифесте, "особливое... противоборствуещее политическое сонмище".  

Около 5 тысячам непокорных запорожских казаков удалось убежать и создать в пределах тогдашних турецких владений Задунайскую Сечь (1775-1828).  

Екатерина II довольно быстро поняла собственный просчет и начала привлекать казаков назад всевозможными подарками и обещаниями, но свободолюбивые запорожцы не слишком то реагировали, зная коварство Екатерины. И жилось им в Задунайской Сечи не так уж и плохо - конечно, султан был не ангел, но, бесспорно, лучшим вариантом, чем "самодержица".  

Правда, Екатерине удалось заманить на территорию России часть запорожцев и сделать их преданными вассалами - ими стали казаки, которые заселили земли Кубани.  

Напомним, сегодня православные и греко-католики празднуют Медовый Спас.

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