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Украинцы стали гораздо чаще летать отечественными авиакомпаниями

Украинцы стали гораздо чаще летать отечественными авиакомпаниями
Иллюстративное фото

При этом объемы перевозок грузов и почты сократились на 9%

14.08.17 198
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За первые шесть месяцев 2017 года украинские авиакомпании перевезли 4,6 млн человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом сообщила Государственная авиационная служба Украины.

При этом пассажиропотоки через аэропорты Украины за первое полугодие увеличились на 34,1% и составили 7,1 млн чел.

Помимо этого,  авиакомпании выполнили 42,6 тыс. коммерческих рейса, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (34,1 тыс. рейсов).

Объемы перевозок грузов и почты сократились на 9% - до 35,5 тыс. тонн.

"По итогам I полугодия 2017 года почти 95% общих объемов пассажирских перевозок выполнено 5 ведущими авиакомпаниями: "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза Ветров", "Браво" и "Атласджет Украина", - говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день около 98% общих пассажиропотоков и почтогрузопотоков сконцентрированы в семи ведущих аэропортах – Борисполь, Киев (Жуляны), Одесса, Львов, Харьков, Днепропетровск, Запорожье.

Напомним, Омелян связал переименование "Борисполя" и возвращение Ryanair.

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