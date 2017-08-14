Украинцы стали гораздо чаще летать отечественными авиакомпаниями

При этом объемы перевозок грузов и почты сократились на 9%

За первые шесть месяцев 2017 года украинские авиакомпании перевезли 4,6 млн человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом сообщила Государственная авиационная служба Украины.

При этом пассажиропотоки через аэропорты Украины за первое полугодие увеличились на 34,1% и составили 7,1 млн чел.

Помимо этого, авиакомпании выполнили 42,6 тыс. коммерческих рейса, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (34,1 тыс. рейсов).

Объемы перевозок грузов и почты сократились на 9% - до 35,5 тыс. тонн.

"По итогам I полугодия 2017 года почти 95% общих объемов пассажирских перевозок выполнено 5 ведущими авиакомпаниями: "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза Ветров", "Браво" и "Атласджет Украина", - говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день около 98% общих пассажиропотоков и почтогрузопотоков сконцентрированы в семи ведущих аэропортах – Борисполь, Киев (Жуляны), Одесса, Львов, Харьков, Днепропетровск, Запорожье.

Напомним, Омелян связал переименование "Борисполя" и возвращение Ryanair.