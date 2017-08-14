Чрезвычайная пожарная опасность грозит 10 областям Украины

Сегодня, 14 августа, чрезвычайная пожарная опасность будет царить в 10 областях Украины.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях - чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).
В Киеве и Киевской области 14-15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Спасатели призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.