Журналисты Кремля и ОРДЛО скоро запоют о "преследовании" русскоязычных в Украине, - ИС

Российские кураторы в "министерстве информации ДНР" поставили задачу для руководства подконтрольных боевикам СМИ по подготовке новой масштабной информационной операции – якобы о "преследовании русскоязычного населения в Украине".
Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Операция будет проведена синхронно с российскими СМИ и будет координироваться администрацией президента РФ.
Одновременно поставлена задача по поиску контактов с украинскими журналистами-фрилансерами с целью получения от них данных подобного характера ("ущемление русского языка", "агрессивные действия представителей националистических структур и добровольческих батальонов", и т.д.).