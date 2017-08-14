На оживление реки Лыбидь в Киеве планируют выделить еще 3 млн грн

Работы планируется начать в сентябре текущего, а завершить к концу 2019 года

Согласно решению постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития в текущем году планируется продолжит работы, начатые в прошлом году, по обследованию и расчистке русла реки Лыбидь.

Как сообщает Depo.ua, на это предусмотрено 2 млн грн. Еще 1 млн грн запланировано на реконструкцию гидротехнических сооружений реки Лыбидь, в том числе проектные работы.

В мэрии планируют продолжить работы по оживлению реки, начатые в прошлом году. Об этом говорится в решении постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Сообщается, что также планируют укрепить русло летописной реки. В этом году планируется провести укрепительные работы коллектора реки Лыбидь на участке от ул. Саперно-Слободской в ​​урочище Лысой Горы. Основные работы будут по укреплению и ремонту подпорных стенок коллектора. Также будет убрано бытовой мусор и заменены старые решетки.

На ремонт из городского бюджета выделят 15,8 млн. Работы планируется начать в сентябре текущего года, а завершить к концу 2019 года.

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