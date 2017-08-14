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Список Выяснилось, какие улицы в Киеве перекроют ко Дню независимости

<span class="label red">Список</span> Выяснилось, какие улицы в Киеве перекроют ко Дню независимости
Иллюстративное фото

Появился полный список улиц и площадей

14.08.17 303
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КГГА издала распоряжение об ограничении движения на ряде улиц Киева в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Крещатик перекроют 16 и 18 августа с 21:00 до 2:00 на время репетиций военного парада.

От Майдана Независимости до Европейской площади движение ограничат с 21:00 21 августа до 6:00 28 августа в связи с выставкой вооружения и военной техники.

С 7:00 до 12:00 22 августа будет проходить официальное открытие выставки вооружения и военной техники.Так, движение ограничат: на ул. Грушевского (на участке от Шелковичной до Европейской площади), Парковой аллее, Владимирском спуске (на участке от Почтовой до Контрактовой пл.), ул. Тресвятительской (на участке от ул. Костельной до Европейской пл.), ул. Михайловской (на участке от ул. Костельной до Европейской пл.)

В ночь на 22 августа военную технику двумя колоннами будут перевозить к месту проведения парада. В связи с этим с 21:00 21 августа движение ограничат по следующим маршрутам:

  • Парк военной части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. В. Черновола - пер. Глубочицкий - ул. Глубочицкая - ул. Верхний Вал - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Боричев Ток - Владимирский спуск - Европейская площадь - ул. Крещатик (до 4:00 22 августа);
  • Парк военной части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. В. Черновола - по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - по встречной полосе проспекта Победы до площади Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик (до 5:00 22 августа).

С 6:00 23 августа для подготовки и проведения церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины перекроют:

  • ул. Владимирскую - от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;
  • пер. Георгиевский;
  • пер. Рыльский;
  • ул. Софийскую - от пер. Михайловского до ул. Владимирской;
  • Софийскую площадь;
  • Владимирский проезд;
  • ул. Аллы Тарасовой;
  • ул. Малую Житомирскую - от пер. Михайловского до Владимирского проезда.

С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа перекроют ул. И. Мазепы от ул. Московской до гостиницы "Салют" для проведения фестиваля "Независимая и единая Украина".

С 6:00 24 августа для проведения военного парада перекроют:

  • ул. Крещатик;
  • Европейскую площадь;
  • Бессарабскую площадь;
  • ул. Тресвятительскую;
  • ул. Костельную;
  • Майдан Независимости;
  • аллею Героев Небесной Сотни;
  • ул. Институтскую - от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;
  • ул. Ольгинскую;
  • ул. Архитектора Городецкого;
  • пл. И. Франко;
  • ул. Заньковецкой;
  • ул. Банковую;
  • ул. Лютеранскую;
  • ул. Круглоуниверситетсткую;
  • бул. Т. Шевченко - от ул. Леонтовича до Бессарабской пл.;
  • ул. Б. Хмельницкого - от ул. Пушкинской до ул. Крещатик;
  • ул. Б. Гринченко - от ул. Прорезной до Майдана Независимости;
  • Майдан Независимости;
  • ул. Аллы Тарасовой;
  • Владимирский проезд;
  • ул. Владимирскую - от ул. Льва Толстого до ул. Б. Хмельницкого;
  • ул. Льва Толстого - от ул. Владимирской до ул. Терещенковской;
  • ул. Владимирскую - от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;
  • пер. Георгиевский;
  • пер. Рыльский;
  • ул. Софийскую - от пер. Михайловского до ул. Владимирской;
  • Софийскую площадь;
  • Владимирский проезд;
  • ул. Терещенковскую;
  • ул. Репина;
  • ул. Михайловскую;
  • ул. Большую Васильковскую;
  • пл. Льва Толстого.

После парада 24 августа в центре Киева состоится "Марш непокоренных".

24 августа с 7:00 до 13:00 в связи с проведением "Забега в вышиванках" движение транспорта ограничат по такому маршруту:

Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная - Днепровская набережная -  (разворот возле Днепровской набережной, 16)  - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная.

В ночь на 28 августа центр города освободят от военной техники. C 21:00 27 августа движение ограничат по следующим маршрутам:

  • Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. П. Сагайдачного - ул. Андреевская - ул. Братская - ул. Ильинская - Контрактовая площадь - ул. Межигорская - ул. Спасская - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - ул. Глубочицкая - пер. Глубочицкий - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк военной части А0222 (до 2:00 28 августа).
  • Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе и далее (до 6:00 28 августа):

- Южный мост - пр. Н. Бажана - Харьковская площадь - Бориспольское шоссе;

- Столичное шоссе - ул. Академика Заболотного - Одесская площадь (М-03) - Кольцевая дорога - проспект Победы (М-06).

  • Ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Старовокзальная - площадь Победы - проспект Победы - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - Парк военной части А0222 (до 6:00 28 августа).

Напомним, Кабмин решил, как страна будет праздновать День независимости.

 

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