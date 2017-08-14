Ощадбанк вновь начал выдачу "теплых кредитов"

Ощадбанк возобновил выдачу кредитов по программе энергоэффективности ("теплые кредиты").

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Cогласно условиям программы, банк предоставляет кредиты на осуществление энергоэффективных мероприятий как в отдельной квартире, так и в частном доме, а также в многоквартирных зданиях.

В рамках программы "Сберегательный дом" государство компенсирует заемщикам 20% суммы кредита (до 12 тыс. грн) - на приобретение негазовых котлов и 35% суммы кредита (до 14 тыс. грн) на приобретение энергосберегающих материалов, оборудования и соответствующих дополнительных материалов к ним.

Для субсидиантов компенсация в первых двух случаях составляет 35% (максимум 12 тыс. грн или 14 тыс. грн соответственно).

Напомним, самые крупные банки-банкроты должны государству и вкладчикам более 144 млрд грн.