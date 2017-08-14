КНДР могла выкрасть ракетные разработки украинского завода, – СМИ

Северная Корея могла выкрасть ракетные разработки украинского завода "Южмаш". Об этом сообщает специалист по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкл Эллеман, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Эллеман сообщает, что следователи Организации Объединенных Наций пришли к выводу, что Северная Корея шесть лет назад уже пыталась украсть ракетные данные Южмаша. Тогда поймали двоих человек. В докладе ООН говорится, что информация, которую они пытались украсть, была сосредоточена на передовых ракетных системах, жидкостных двигателях, системах космических аппаратов и ракетных топливных системах.

Следователи считают, что в условиях нынешней ситуации в Украине, Пхеньян мог совершить еще одну попытку. Кроме того, по словам Эллемана, возможно также, что КНДР купила ракетные двигатели Южмаша на черном рынке.

Двигатели связаны с российской ракетной программой. Отмечено, что во время "холодной войны" завод производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантский SS-18. Он оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости.