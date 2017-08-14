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Главная » Страна » В Минфине задумали втрое сократить количество получателей стипендий

В Минфине задумали втрое сократить количество получателей стипендий

В Минфине задумали втрое сократить количество получателей стипендий
Фото: УНИАН

На сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов

14.08.17 47
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Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%. Об этом в комментарии VoxConnector заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает Экономическая правда.

По его словам, на сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов.

"Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума", – сказал Марченко.

"Мы можем отойти от прожиточного минимума (с 2018 года планируется на уровне 1700 гривен, – ред.) и приблизиться к минимальной зарплате (с 2018 года 3,723 тысяч гривен, – ред.). То есть уровень должен быть такой, чтобы стипендия была достаточной, чтобы иметь возможность жить безбедно", – подчеркнул замминистра.

Он отметил, что с вопросом о сроках вступления в силу новых правил следует обращаться в Министерство образования.

"Мы будем настаивать, чтобы они изменили процент стипендиатов и определили размер стипендии на уровне более высоком, чем в 2017 году. У нас были договоренности с Минобразования, что к 2020 году мы уровень стипендиатов сократим до 15%", – подытожил Марченко.

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Ранее сообщалось, что согласно новым правилам выплат, 40-45% (конкретный процент утверждается вузом) студентов-бюджетников получают стипендию. До 2017 года 70% студентов получали стипендию.

Повышенную стипендию получает только определенный процент студентов по усмотрению учебного заведения.

В КПИ, например, это 5% от общих 40%, то есть 2% от общего количества студентов-бюджетников.

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