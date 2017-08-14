ICTV приступил к съемкам комедийного сериала про копов. Это станет первым опытом канала в создании украиноязычного комедийного продукта после ситкома «Леся и Рома».

В результате продолжительного кастинга каналу удалось собрать лучших комедийных актеров Украины на одной площадке. В главных ролях снимутся такие звезды как Владимир Горянский, Александр Скичко и Анна Кузина, известная зрителям по сериалу «Универ». Режиссером фильма стал талантливый Денис Тарасов.

Сериал станет украинской адаптацией одного из самых успешных французских форматов последних лет «Commissariat Central»,от создателей одного из самых адаптируемых в мире комедийного формата «Caméra Café».

В сериале показаны будни отдела по борьбе с преступностью, который возглавляет заслуженный ветеран полиции. В его распоряжении – команда энтузиастов со стальными нервами и неординарным мышлением, что, впрочем, не защищает от периодических промахов и ошибочных решений.

Отдел изо всех сил пытается обеспечить законность и спокойствие в родном городе. Команде копов приходится иметь дело со всеми – от старой интеллигенции, студентов и хипстеров до головорезов, бездомных и грабителей.

«Перед съемками я не только смотрел французский сериал, по формату которого снят наш, но и летал в Париж, на студию, где снимается уже второй сезон, – рассказывает режиссер Денис Тарасов. – Смотрел, как все происходит, общался с французскими режиссерами, продюсерами, актерами. Мы максимально пытаемся придерживаться формата: технология съемки, типаж актеров, декорации».

«Мы уверены, что молодая талантливая команда создателей сериала, яркие профессиональные актеры и интересный формат позволят нам снять очень качественный продукт. На украинском рынке сейчас не хватает хороших легких историй, и мы надеемся, что зрители канала ICTV будут рады такому обновлению в нашей сериальной линейке», - сообщила руководитель отдела разработки контента, Анастасия Штейнгауз.

Следить за новостями проекта, смотреть видео со съемочной площадки и узнавать информацию о главных героях можно будет на сайте http://serial.ictv.ua/kopy/.