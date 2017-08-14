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Ситуация в Донбассе

ГПУ опубликовала финальный доклад по Иловайской трагедии

ГПУ опубликовала финальный доклад по Иловайской трагедии
Разбитая колонна сил АТО под Иловайском / Фото: Reuters

Расследование завершено

14.08.17 166
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Генеральная прокуратура Украины опубликовала результаты расследования событий в так называемом "Иловайском котле" в Донецкой области, в котором погибли более 360 украинских военных.

В тексте ГПУ указано, что решение о зачистке Иловайска от террористов было принято на фоне проведения предварительных успешных операций и с целью установления контроля над путями снабжения, и в дальнейшем позволяло окружить и освободить Донецк от террористов, напоминает УНИАН.

На время проведения операции пришлось и масштабное вторжение российских войск - в ночь на 24 августа 2014 года. Силы вторжения вооруженных сил РФ состояли из девяти батальйонно–тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 пушек; до 45 минометов; 5 ПТРК.

Вследствие того, что силы врага значительно преобладали над украинскими, наши военные попали в окружение. Военное руководство вело переговоры с российской стороной о безопасном выводе украинских военных из района Иловайска по согласованным маршрутам. В свою очередь российское военное руководство дало гарантию такого вывода. Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать трое захваченных в плен российских десантников, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения.

"При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", - говорится в документе ГПУ.

Для объективности расследования судебными экспертами исследованы вопросы влияния на уровень боеспособности сил АТО привлечения военнослужащих и техники ВС Украины для участия в военном параде 24 августа 2014 года в Киеве по случаю 23-й годовщины Дня независимости Украины.

"Установлено, что проведение военного парада никоим образом не повлияло на уровень боеспособности сил АТО, поскольку в нем участвовали подразделения, которые почти полностью комплектовались за счет военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений", - говорится в документе.

Изучение обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено.

В то же время конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после завершения допросов каждого украинского военнослужащего об известных ему обстоятельствах Иловайской трагедии, а также совершение подразделениями ВС РФ военных преступлений - вероломного убийства украинских военных во время их выхода из окружения, неоказание медицинской помощи раненым и оставление их в беспомощном состоянии, расстрелов пленных, жестокого обращения с ними, а также привлечение к уголовной ответственности всех виновных лиц.

"Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, из-за которого произошла Иловайская трагедия, является военная агрессия Вооруженных сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины", - говорится в документе.

По результатам расследования и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника ГШ ВС РФ Н. Богдановскому в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 2 ст. 437 ("ведение агрессивной войны"), ч. 2 ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством") Уголовного кодекса.

Этот военный непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ во время их вторжения на территорию Украины в августе 2014 года и совместно с другими лицами организовал убийство украинских военных возле Иловайска.

Напомним, 10 августа 2014 года начались первые боевые столкновения между украинскими военными и сепаратистскими вооруженными формированиями так называемой ДНР при активной поддержке вооруженных сил Российской Федерации за один из стратегически важных объектов Донбасса – город Иловайск.

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