Из аэропорта "Львов" запустят шесть новых рейсов в города Италии

Итальянская авиакомпания намерена запустить из международного аэропорта "Львов" 6 новых рейсов. Об этом сообщила директор аэропорта Татьяна Романовская во время аппаратного совещания Львовской ОГА, передает Львовский портал.

"Поскольку лоукостеры не смогли открыть рейсы в Италию и Испанию, мы нашли новую итальянскую компанию, которая уже на днях объявит, что 22 сентября Львов получит новый рейс в Милан по пятницам и воскресеньям", – сказала она, отметив, что впоследствии планируется запустить рейс и по вторникам.

Также Романовская отметила, что с декабря планируется запустить рейсы в Венецию и Неаполь, а в 2018 году – в Сардинию, Верону и Парму.

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Напомним, что 10 июля Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. В компании заявили, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины". В "Борисполе" в свою очередь заявили, что лоукостер выдвинул требования, которые невозможно выполнить. Кроме того, директор аэропорта Павел Рябикин сказал, что из-за ультиматума Ryanair "Борисполь" может понести убытки в 2 млрд грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что руководство аэропорта "Борисполь" намеренно срывало сделку с Ryanair. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман считает, что авиакомпании Ryanair нужно предложить остаться работать во львовском аэропорту.

13 июля стало известно, что Международный аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с крупнейшим европейским лоукостером авиакомпанией Ryanair. Вскоре авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала несколько исков, в которых требует отменить контракт Ryanair с аэропортом "Львов", а от Министерства инфраструктуры ожидает компенсации в сумме 20,5 млн грн из-за начала продажи лоукостером дешевых билетов на октябрь. Также она требует запретить Министерству инфраструктуры оказывать содействие Ryanair.