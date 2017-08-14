Пограничники мобильного подразделения получили современные снайперские комплексы, позволяющие вести прицельный огонь с высокой степенью точности на расстоянии до 800 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Такие комплексы, в рамках переоснащения подразделений Госпогранслужбы, получили военнослужащие мобильного пограничного подразделения "Дозор". Снайперская винтовка имеет калибр патрона 7,62х51 мм и магазины на 5 или 10 патронов. Ее прицельная дальность до 800 м, а масса с пустым магазином составляет 5,3 кг при общей длине в 1021 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальную крупнокалиберную винтовку создали в Харькове

В комплект также входят современный оптический прицел и метеостанция. С помощью последней можно точно определить температуру, атмосферное давление, а также сделать необходимые расчеты для осуществления точного выстрела вне зависимости от времени суток и поры года. Кроме того, она имеет ряд встроенных функций, включая цифровой компас и систему мониторинга ветра. А дальномер, который тоже есть в комплекте, оснащен высокоэффективной оптикой и позволяет четко определить цели на расстоянии до 1825 метров.