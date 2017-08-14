В офисах Укргаздобычи – опять обыски

Генеральная прокуратура проводит обыски в офисах крупнейшей государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" и изымает документы, которые касаются закупки компанией услуг по проведению гидроразрывов пласта и капитальному ремонту скважин.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Представители Генпрокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ снова проводят обыски и выемку документов. ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 годах работы по гидроразрывам пласта и капитальному ремонту скважин, которые помогли Укргаздобыче достичь максимальной за последние пять лет суточной добычи природного газа", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся на основе определения Печерского районного суда Киева от 11 августа 2017 года. Этим документом было удовлетворено ходатайство Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

"Изъятию подлежат первичные финансово-хозяйственные документы, связанные с отношениями Укргаздобычи с компаниями Tacrom Services S.R.L (Румыния), "РУП "ПО "Белоруснефть" (Беларусь)", - отметили в компании, добавив, что Укргаздобыча сотрудничает с правоохранительными органами.

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В госкомпании заявили, что изъятие важной для технологического процесса документации и массовые вызовы на допросы технических руководителей могут дестабилизировать работу Укргаздобычи, негативно повлияют на выполнение программы по увеличению добычи природного газа и ухудшит имидж госкомпании и Украины в международной бизнес-среде.

Напомним, в 2016 году Генпрокуратура неоднократно проводила обыски в офисах Укргаздобычи. Тогда правоохранительные органы интересовали закупки компании в 2014-2016 годах.

Укргаздобыча – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".

Румынская компания Tacrom Services S.R.L и "Белоруснефть" являются подрядчиками Укргаздобычи и выполняют операции по гидроразрыву пласта, которые позволяют увеличить добычу газа на действующих скважинах.