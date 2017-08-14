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В Укравтодоре раскрыли стоимость строительства платной дороги Киев – Белая Церковь

В Укравтодоре раскрыли стоимость строительства платной дороги Киев – Белая Церковь
Фото: УНИАН

Строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года

14.08.17 99
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Стоимость строительства первой концессионной дороги Киев – Белая Церковь составит около $300 млн. Об этом сообщил советник и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кава, передает УНИАН.

"Речь идет об абсолютно новой дороге. Как альтернатива, будет бесплатная дорога – действующая трасса Киев – Белая Церковь. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования дороги, поэтому говорить о точной стоимости пока слишком рано, но ориентировочно это будет около 300 миллионов долларов", – сказал он.

По словам Кавы, строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года.

"Пока говорить о сроках рано, так как необходимо внести изменения в закон о строительстве дорог на основе концессии. Если законопроект №6766 будет принят парламентом в 2017 году, то есть шанс, что тендер и выкуп земли под проект будет осуществлен в 2018 году, тогда строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года", – сообщил он.

Также Кава отметил, что строительство дороги будет осуществляться исключительно за счет средств инвестора.

"Поскольку эта дорога концессионная, то договор предполагает, что инвестор сам вкладывает деньги в этот проект, а потом на протяжении 25 лет эксплуатирует и взимает плату за проезд, тем самым покрывает свои расходы", – сказал он, добавив, что на данный момент заинтересованность проявляют 5 иностранных компаний, которые реализовали концессионные договоры по строительству дорог в странах Евросоюза.

Напомним, и.о. председателя Укравтодора Славомир Новак сообщил, что Государственное агентство автомобильных дорог проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь.

В марте Укравтодор заявлял о планах запустить первые проекты строительства концессионных дорог в стране уже в текущем году.

В мае 2015 года Укравтодор объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов – Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов – украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues – не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает в 2016 году перезапустить в новом формате данный конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

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