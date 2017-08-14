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Главная » Страна » С октября летать на самолетах без сопровождения взрослых смогут дети от 5 лет, – Госавиаслужба

С октября летать на самолетах без сопровождения взрослых смогут дети от 5 лет, – Госавиаслужба

По старым правилам, в сопровождении не нуждаются дети, достигшие двухлетнего возраста

14.08.17 207
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В Украине с 23 октября дети в возрасте от пяти лет смогут путешествовать на самолетах без сопровождения взрослых. Соответствующую поправку поддержал Совет Международной организации гражданской авиации (ІКАО), передает пресс-служба Государственной авиаслужбы Украины.

В ведомстве уточнили, что сейчас действуют старые правила, и в сопровождении не нуждаются дети, достигшие двухлетнего возраста.

В Госавиаслужбе также предупреждают, что согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".

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