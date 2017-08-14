В Киеве закроют две станции метро на День независимости

На вход и выход не будут работать станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"

На День независимости в Киеве закроют две станции метрополитена. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

На вход и выход закроют станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Они будут закрыты с 8:00 и до конца торжественных мероприятий.

Напомним, Кабинет министров Украины рекомендовал перенести рабочий день с пятницы, 25 августа, на субботу, 19 августа. Перенос рабочего дня с пятницы, 25 августа – на субботу 19 августа, рекомендован с целью создать благоприятные условия для празднования 24 августа – Дня независимости Украины.

Рекомендация не распространяется на органы Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений. В Кабмине добавили, что специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни определяет Национальный банк.