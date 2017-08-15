Объем экспорта за первые шесть месяцев составил $24 млрд 962,0 млн, импорта - $25 млрд 60,6 млн

За первое полугодие этого года во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн.

При этом за аналогичные 6 месяцев 2016 года, при отсутствии блокады Донбасса, в Украине наблюдался профицит в почти миллиард долларов ($950,8 млн).

Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.

По данным ведомства, объем экспорта товаров и услуг из Украины за первые 6 месяцев (январь - июнь) 2017 года составил $24 млрд 962,0 млн, импорта - $25 млрд 60,6 млн.

Тем не менее, по сравнению с I полугодием 2016 года экспорт увеличился на 20,8%, импорт - на 27,2%.

"Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 98,6 млн долл. (в I полугодии 2016 года положительное - 950,8 млн долл.)", - говорится в сообщении.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя, а также части зоны АТО.

Напомним, Украина тратит более 100 миллиардов ежегодно на обслуживание внешнего долга.