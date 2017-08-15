В зоне АТО ранено восемь украинских военных

Неесколько дней подряд на подступах к Авдеевке практически не прекращаются обстрелы позиций наших Вооруженных Сил

В районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины наблюдается тенденция к обострению ситуации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Уже несколько дней подряд на подступах к Авдеевке практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

"Так, вчера, с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки фактически непрерывно били по нашим укреплениям в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили по меньшей мере 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра", – говорится в сообщении.

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На донецком направлении в конце суток под огнем оказались украинские позиции неподалеку Каменки и Луганского. "А в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецкого пятеро наших бойцов получили ранения", – сообщают в штабе.

На мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась недалеко от Марьинки. "Здесь боевики дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяному еще один украинский воин получил ранения", – говорится в сообщении.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь наших военных получили ранения", – отметили в штабе и добавили, что несмотря на растущую активизацию боевиков, использования ими вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются минских соглашений.

Напомним, ГПУ опубликовала финальный доклад по Иловайской трагедии.