В Донбасс прибыло более 120 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста

Международный комитет Красного Креста 14 августа доставил на неконтролируемую территорию Донецкой области семь грузовиков с гуманитарной помощью весом в 121 тонну.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на Facebook.
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"Транспортные средства привезли для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 тонны", - говорится в сообщении.
Напомним, 586 тысяч украинцев в зоне АТО полтора года не получают пенсии, - ООН.