Правительство решило создать рабочую группу, которая проверит законность строительства некоторых объектов Киева, вызывающих общественный резонанс.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
Проверке подлежат стройки по следующим адресам:
- бывший Сенный рынок на улице Бульварно-Кудрявской, 15 а;
- ул. Михаила Бойчука, 20-22;
- ул. Львовская, 15;
- ул.Горловская, 212;
- ул. Ревуцкого, 40;
- на пересечении ул. Ревуцкого, 8-к и ул. Анны Ахматовой;
- ул. Сормовская, 3;
- ул. Коперника, 7
- ул. Мечникова, 11 а;
- ул. Жилянская, 120-б
- в Быковнянском лесу.
Возглавил межведомственную группу замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.
КГГА, ГАСК и Госгеокадастр в течение 10 дней подготовят подробную информацию по каждому из этих объектов, а также предложения об урегулировании конфликтов. А Минрегион и Минюст подготовят механизмы защиты общественных интересов, в том числе через суд.
Напомним, президент подписал закон о дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве.