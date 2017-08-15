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Главная » Страна » Список Скандальные стройки Киева проверит Кабмин

Список Скандальные стройки Киева проверит Кабмин

<span class="label red">Список</span> Скандальные стройки Киева проверит Кабмин
Фото: RIA.com

Минрегион и Минюст подготовят механизмы защиты общественных интересов, в том числе через суд

15.08.17 309
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Правительство решило создать рабочую группу, которая проверит законность строительства некоторых объектов Киева, вызывающих общественный резонанс.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Проверке подлежат стройки по следующим адресам:

- бывший Сенный рынок на улице Бульварно-Кудрявской, 15 а;

- ул. Михаила Бойчука, 20-22;

- ул. Львовская, 15;

- ул.Горловская, 212;

- ул. Ревуцкого, 40;

- на пересечении ул. Ревуцкого, 8-к и ул. Анны Ахматовой;

- ул. Сормовская, 3;

- ул. Коперника, 7

- ул. Мечникова, 11 а;

- ул. Жилянская, 120-б

- в Быковнянском лесу.

Возглавил межведомственную группу замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.

КГГА, ГАСК и Госгеокадастр в течение 10 дней подготовят подробную информацию по каждому из этих объектов, а также предложения об урегулировании конфликтов. А Минрегион и Минюст подготовят механизмы защиты общественных интересов, в том числе через суд.

Напомним, президент подписал закон о дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве.

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