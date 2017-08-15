Сегодня в Украине День археолога

День археолога отмечается в Украине согласно Указу Президента от 6 августа 2008 года ежегодно в этот день.
Украина обладает уникальным историческим наследием, особое место среди которого занимают памятники археологии. Ведь именно они могут рассказать о быте и традициях наших предков, что, безусловно, способствует самоидентификации нации и обеспечивает устойчивое общественное развитие нынешнего и будущего поколений.
Украинская земля, по оценкам ученых в области археологии, является одной из самых богатых археологическими памятниками среди стран Европы, напоминает "Укринформ".
На сегодняшний день почти полторы тысячи городов и поселков и более 8 тыс. сел Украины имеют ценные объекты культурно-исторического наследия. Только на государственном учете находится более 140 тыс. памятников, из них почти 49,8% - памятники археологии.
Сейчас археологические исследования в нашем государстве проводят Институт археологии АН Украины, отдел археологии Института общественных наук во Львове, Институт зоологии НАН Украины, Археологический музей НАН Украины (Киев), Одесский археологический музей НАН Украины, а также научные коллективы университетов, педагогических институтов, музеев Министерства культуры Украины.
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За годы независимости нашей стране удалось создать определенную правовую базу для защиты археологического наследия. Так, были приняты законы Украины "Об охране культурного наследия" и "Об охране археологического наследия". Согласно действующему законодательству, археологические памятники, в том числе находящиеся под водой, включая связанные с ними движимые предметы, независимо от форм собственности территории или водного объекта, на которых они расположены, являются государственной собственностью.