Сегодня в Украине День археолога

Почти полторы тысячи городов и поселков и более 8 тысяч сел Украины имеют ценные объекты культурно-исторического наследия

День археолога отмечается в Украине согласно Указу Президента от 6 августа 2008 года ежегодно в этот день.

Украина обладает уникальным историческим наследием, особое место среди которого занимают памятники археологии. Ведь именно они могут рассказать о быте и традициях наших предков, что, безусловно, способствует самоидентификации нации и обеспечивает устойчивое общественное развитие нынешнего и будущего поколений.



Украинская земля, по оценкам ученых в области археологии, является одной из самых богатых археологическими памятниками среди стран Европы, напоминает "Укринформ".

На сегодняшний день почти полторы тысячи городов и поселков и более 8 тыс. сел Украины имеют ценные объекты культурно-исторического наследия. Только на государственном учете находится более 140 тыс. памятников, из них почти 49,8% - памятники археологии.

Сейчас археологические исследования в нашем государстве проводят Институт археологии АН Украины, отдел археологии Института общественных наук во Львове, Институт зоологии НАН Украины, Археологический музей НАН Украины (Киев), Одесский археологический музей НАН Украины, а также научные коллективы университетов, педагогических институтов, музеев Министерства культуры Украины.

За годы независимости нашей стране удалось создать определенную правовую базу для защиты археологического наследия. Так, были приняты законы Украины "Об охране культурного наследия" и "Об охране археологического наследия". Согласно действующему законодательству, археологические памятники, в том числе находящиеся под водой, включая связанные с ними движимые предметы, независимо от форм собственности территории или водного объекта, на которых они расположены, являются государственной собственностью.