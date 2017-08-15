99 лет назад в Киеве основана Национальная библиотека Украинского государства

Сейчас "Вернадка" входит в число десяти крупнейших библиотек мира

15 августа 1918 года в Киеве была основана Национальная библиотека Украинского государства.

Ныне Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского - самая большая библиотека Украины.

Она входит в число десяти крупнейших библиотек мира, пишет "Укринформ".



Объем фондов библиотеки - более 15,5 млн единиц хранения.

Библиотека имеет наиболее полное в стране собрание памятников славянской письменности и рукописных книг, архивы и книжные коллекции выдающихся деятелей украинской и мировой науки и культуры.

Ежегодно в фонды поступают 130-140 тыс. документов (книг, журналов, газет и т.д.).

Библиотека комплектуется всеми украинскими изданиями, получает экземпляр диссертаций, которые защищаются на территории Украины, ведет международный книгообмен с более 680 тыс. партнерами из 70 стран мира.

Ресурсами Библиотеки ежегодно пользуются около 370 тыс. читателей, которым ежегодно выдается до 1,5 млн документов.

Ежедневно Библиотеку посещают около 1 тыс. научных работников, специалистов, аспирантов и студентов.

В учреждении работают около 900 сотрудников, из них библиотечных - 65%, научных - 20% и вспомогательных - 15%.