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Российскую журналистку депортировали из Украины

Российскую журналистку депортировали из Украины
Скриншот видео

Тамара Нерсесьян лишена права въезда в Украину сроком на три года

15.08.17 323
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Корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян выдворена из Украины.

По ее словам, она лишена права въезда в Украину сроком на три года.

"Мне было зачитано решение службы безопасности Украины о том что меня депортируют и лишают возможности въезда на территорию Украины в течение трех лет", - сказала Нерсесьян в эфире телеканала"Россия 24".

По словам Нерсесьян, поводом для депортации послужили ее репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины". Нерсесьян добавила, что оператор телекомпании "продолжает находиться в Киеве, решается вопрос о его дальнейшей судьбе там".

Отметим, в Украине запрещены большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия 1","Россия 24" ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, "LifeNews", "Russia Today", РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". 

Напомним, в Украине действует запрет на въезд в страну руководителям российских средств массовой информации: главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, генеральному директору российского международного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, генеральному директору информационного агентства ТАСС Сергею Михайлову, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, главному редактору журнала "Эксперт" Валерию Фадееву, главному редактору журнала "Русский репортер" Виталию Лейбину и другим.

 

 

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