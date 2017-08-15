За две недели работы в Киеве Wizz Air установил рекорд

Венгерский бюджетник выполнил между городами Европы и украинской столицей 70 рейсов

Венгерский лоукостер Wizz Air установил рекорд загрузки на киевских рейсах, выполненных с 1 по 13 августа.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев" (Жуляны).

В эти дни венгерский бюджетник выполнил между городами Европы и украинской столицей 70 рейсов, перевезя 11,9 тыс. пассажиров.

При этом средняя загрузка рейсов составила 94,4% (170 из 180 мест).

Отметим, сегодня маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает в себя 21 город Европы, полеты в которые уже выполняются или запланированы к выполнению.

В августе лоукостер намерен увеличить число самолетов, базирующихся в Жулянах, с одного до двух типа А320. В апреле 2018 года киевская база будет увеличена до трех А320.

Напомним, "Борисполь" оценил пунктуальность авиакомпаний.