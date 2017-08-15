Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » За две недели работы в Киеве Wizz Air установил рекорд

За две недели работы в Киеве Wizz Air установил рекорд

За две недели работы в Киеве Wizz Air установил рекорд
Фото из открытых источников

Венгерский бюджетник выполнил между городами Европы и украинской столицей 70 рейсов

15.08.17 1098
410

Венгерский лоукостер Wizz Air установил рекорд загрузки на киевских рейсах, выполненных с 1 по 13 августа.

Об этом сообщает пресс-служба  аэропорта "Киев" (Жуляны).

В эти дни венгерский бюджетник выполнил между городами Европы и украинской столицей 70 рейсов, перевезя 11,9 тыс. пассажиров.

При этом средняя загрузка рейсов составила 94,4% (170 из 180 мест).

Отметим, сегодня маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает в себя 21 город Европы, полеты в которые уже выполняются или запланированы к выполнению.

В августе лоукостер намерен увеличить число самолетов, базирующихся в Жулянах, с одного до двух типа А320. В апреле 2018 года киевская база будет увеличена до трех А320.

Напомним, "Борисполь" оценил пунктуальность авиакомпаний.

 

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Российскую журналистку депортировали из УкраиныПотакание российскому империализму привело ко вторжениям в Грузию и Украину, – МацеревичВ Южмаше назвали провокацией обвинение в "ракетных" связях с КНДР

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 32827
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 6917
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4794
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 6985
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3711
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5007
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2381
  1. У актрисы из "Любовь и голуби" отнялись ноги 4486 / 4767
  2. Погода на неделю 3519 / 3728
  3. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 2246 / 2572
  4. Соединительная память. Кто и зачем устанавливает в Киеве таблички "Последнего адреса" 1975 / 2292
  5. Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя 1597 / 6669
  6. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 1579 / 32827
  7. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 1565 / 2647
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 42 / 2572
  2. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 17 / 6138
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 13 / 1800
  4. Украинские хирурги провели сложнейшую операцию на мозге 13 / 966
  5. Потакание российскому империализму привело ко вторжениям в Грузию и Украину, – Мацеревич 10 / 1186
  6. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 9 / 1159
  7. В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым 8 / 120
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.