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Главная » Страна » Отбывающий наказание в Крыму объявил голодовку и требует перевести его в Украину

Отбывающий наказание в Крыму объявил голодовку и требует перевести его в Украину

Отбывающий наказание в Крыму объявил голодовку и требует перевести его в Украину

Заключенный протестует против невыполнения Россией соответствующей резолюции ПАСЕ

15.08.17 470
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14 августа гражданин Украины Иван Федирко, осужденный в аннексированном Крыму, объявил голодовку и потребовал передать его на подконтрольную Украине территорию для дальнейшего отбывания наказания.

Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

По словам адвоката Романа Мартыновского, заключенный протестует против невыполнения Россией соответствующей резолюции ПАСЕ.

Федирко отбывает наказание согласно приговору суда Симферополя в исправительной колонии Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Адыгея.

Осужденный сообщает об отсутствии нормального материального обеспечения. По его словам, на просьбу выдать ему новую рубашку спустя два года, администрация колонии отреагировала его переводом в штрафной изолятор.

Также Федирко пожаловался на отсутствие медпомощи. В связи с этим, осужденный уже объявлял голодовку с 19 по 29 июля этого года.

Он сообщает, что планирует продолжать голодовку до момента его экстрадиции на родину или пока ему не будет предоставлен письменный документ с указанием даты перевода для отбывания наказания на территорию Украины.

Напомним, Amnesty International призывает Кремль освободить из заточения крымского дедушку-активиста.

 

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