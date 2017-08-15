Сегодня суд допросит экс-постпреда Украины при ООН по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение дела по существу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Соответствующее решение 10 августа объявил председательствующий судья Владислав Девятко, напоминает "Укринформ".



"Перерыв до 15 августа, на 14:00", - сказал тогда Девятко.



На сегодняшнем заседании планируется провести допрос экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева, который присутствовал на заседании Совбеза ООН от 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.



На прошлом заседании суд рассмотрел ряд доказательств, среди которых - протокол осмотра сайта президента РФ, на котором был обнаружен текст обращения Президента РФ Владимира Путина в Совет федерации РФ по вопросу предоставления разрешения на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины, видеозапись заседания Совета федераций РФ, на котором было поддержано это обращение и проголосовано за предоставление этого разрешения, протокол осмотра сайта Совета федераций РФ, на котором было размещено принятое постановление от 1 марта о разрешении на ввод войск в Украину.

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Суд также исследовал стенограмму заседания Совета безопасности ООН от 1 марта 2014 года, где выступил тогдашний экс-постпред Украины, стенограмму заседания и часть видеозаписи заседания СБ ООН от 3 марта 2014 года, на котором постпред России при ООН зачитывал обращение Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину "для восстановления мира и порядка на Украине" и продемонстрировал фотокопию этого обращения.



Было исследовано также обращение Чуркина о признании письма Януковича к Путину официальным документом ООН.



На судебном заседании исследованы и часть видеозаписи пресс-конференции Путина от 4 марта 2017 года, когда президент РФ говорил о введении войск ВС РФ на территорию Украины.



По каждому доказательству госзащитник Януковича Виталий Мешечек подавал ходатайство в суд о признании их недопустимыми. Суд приобщил эти ходатайства к материалам дела, а судья Владислав Девятко отметил, что суд даст надлежащую оценку всем доказательствам в совещательной комнате.