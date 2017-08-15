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Главная » Страна » Шпионы из КНДР выйдут на волю по закону Савченко

Шпионы из КНДР выйдут на волю по закону Савченко

Шпионы из КНДР выйдут на волю по закону Савченко
Иллюстративное фото

Суд дал им по 8 лет лишения свободы за шпионаж

15.08.17 136
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Заключенные из КНДР, которые пытались украсть украинские ракетные технологии в 2011 году, до сих пор сидят в тюрьме и выйдут на волю лишь через год благодаря закону Савченко

Об этом сообщил в Facebook советник главы МВД народный депутат Антон Геращенко.

"Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии №4. Ли Тхэ Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии №8. До обоих заключенных применен "закон Савченко", поэтому они выйдут на свободу раньше, чем если бы "Закон Савченко" не существовало. Конец срока лишения свободы с учетом "Закона Савченко" - 6 сентября 2018 года", - написал Геращенко.

Советник министра МВД уточнил, что северокорейцы пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш", однако были разоблачены сотрудниками контрразведки. Суд дал им по 8 лет лишения свободы по ст. 114 Уголовного Кодекса за шпионаж.

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