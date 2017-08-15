Шпионы из КНДР выйдут на волю по закону Савченко

Суд дал им по 8 лет лишения свободы за шпионаж

Заключенные из КНДР, которые пытались украсть украинские ракетные технологии в 2011 году, до сих пор сидят в тюрьме и выйдут на волю лишь через год благодаря закону Савченко

Об этом сообщил в Facebook советник главы МВД народный депутат Антон Геращенко.

"Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии №4. Ли Тхэ Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии №8. До обоих заключенных применен "закон Савченко", поэтому они выйдут на свободу раньше, чем если бы "Закон Савченко" не существовало. Конец срока лишения свободы с учетом "Закона Савченко" - 6 сентября 2018 года", - написал Геращенко.

Советник министра МВД уточнил, что северокорейцы пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш", однако были разоблачены сотрудниками контрразведки. Суд дал им по 8 лет лишения свободы по ст. 114 Уголовного Кодекса за шпионаж.

Напомним, Ким Чен Ын хочет еще посмотреть на "безрассудные и глупые поступки янки".